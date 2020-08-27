Чемпион мира по футболу Поль Погба заразился коронавирусом

ТАСС, 27 августа. Тест на коронавирус полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поля Погба дал положительный результат. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главного тренера французской национальной команды Дидье Дешама.

Отмечается, что по этой причине 27-летний игрок не был включен в состав сборной Франции на предстоящие матчи Лиги наций. Также из-за положительного результата теста на коронавирус в состав команды не попал полузащитник английского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

В составе национальной команды Франции Погба провел 69 матчей, забил 10 голов, стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером домашнего первенства Европы - 2016.

Сборная Франции в начале сентября проведет два матча в рамках группового этапа Лиги наций. 5 сентября французы в гостях встретятся с командой Швеции, 8 сентября - дома с хорватами.