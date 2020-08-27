Одну из крупнейших спортшкол по хоккею в Кузбассе оборудуют в 2020 году

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Спортивная школа олимпийского резерва "Металлург" в Новокузнецке Кемеровской области, в которой занимаются хоккеем более около 800 детей, в 2020 году по нацпроекту "Демография" получит оборудование для проведения тренировок, соревнований и подготовки льда на сумму более 28 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса.

"СШОР "Металлург" на сегодня является одной из самых крупных детских спортивных школ в Кузбассе, в ней занимаются порядка 800 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В этом году впервые за всю историю "Металлург" ждет масштабное обновление материально-технической базы, что позволит сделать процесс тренировок более современным. По региональному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" будут приобретены новые тренажеры, оборудование для хоккейной площадки и две ледозаливочных машин, которые позволят качественно и быстро готовить лед к тренировкам и соревнованиям", - рассказали в министерстве.

Большая часть средств - порядка 25 млн рублей - выделена из федерального бюджета, оставшуюся часть софинансировали регион и муниципалитет. Ожидается, что уже в этом зимнем сезоне юные спортсмены смогут оценить все достоинства нового спортивного инвентаря и техники.

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой "Металлург" была основана в 1965 году. За более чем 50 лет работы спортшкола подготовила десятки выдающихся спортсменов и тренеров, в их числе центральный нападающий, двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев, чемпион мира Сергей Бобровский, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Дмитрий Орлов и другие.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.