Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в США и Бразилии

ТАСС, 27 августа. Российская премьер-лига заключила соглашения о трансляции матчей первенства в США и Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В США зрители смогут увидеть по два матча Тинькофф - РПЛ в каждом туре. Игры будут транслироваться на платформе fuboTV c англоязычными комментариями.

В Бразилии права на показ матчей РПЛ получила телевизионная компания Band. Она будет демонстрировать по четыре встречи каждого тура, одну из которых - на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.

В июне были подписаны соглашения, согласно которым матчи РПЛ транслируются в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Кипре, Северной Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.