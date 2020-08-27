МОК аннулировал результаты чемпиона Европы по тяжелой атлетике Билгина на Олимпиаде-2012

ТАСС, 27 августа. Результат турецкого штангиста Эрола Билгина на Олимпийских играх 2012 года аннулирован в связи с обнаружением допинга в его пробе. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

После перепроверки в допинг-пробе турецкого спортсмена было найдено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. 33-летний Билгин будет обязан вернуть свой диплом об участии в Олимпийских играх - на Играх в Лондоне он занял восьмое место в весовой категории до 62 кг. Международная федерация тяжелой атлетики имеет право ввести дополнительные санкции.

Билгин в 2009 и 2010 годах становился чемпионом Европы.