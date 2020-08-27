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Летние неолимпийские виды спорта

Суперфинал Евролиги по пляжному футболу состоится 2-6 сентября в Португалии

Формат турнира будет опубликован после подтверждения участия от команд

ТАСС, 27 августа. Всемирная организации пляжного футбола (BSWW) утвердила проведение Суперфинала Евролиги 2-6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба BSWW.

Как и планировалось, турнир пройдет в португальском городе Назаре. Окончательное решение по проведению турнира было принято после директивы бюро по здоровью Португалии.

Формат турнира будет опубликован после подтверждения участия от команд. В число участников турнира входят сборные России, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Турции, Украины, Франции и Швейцарии.

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Летние неолимпийские виды спорта
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