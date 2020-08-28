Гран-при Бельгии сезона "Формулы-1" стартует на автодроме "Спа-Франкоршам"

ТАСС, 28 августа. Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Бельгии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Спа-Франкоршам".

Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" уверенными шагами идет к тому, чтобы встать в один ряд с легендой "Формулы-1" немцем Михаэлем Шумахером. С каждой гонкой седьмой чемпионский титул становится ближе. Наверняка Хэмилтон в текущем сезоне превзойдет и рекорд Шумахера по победам - для этого ему осталось выиграть четыре гонки. Этап в Бельгии зачастую преподносит неожиданные результаты, поэтому путь Хэмилтона к историческим достижениям может слегка затянуться.

Тревожный звонок в преддверии Гран-при Бельгии прозвучал для российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята. Советник по автоспорту концерна "Ред Булл" ("Альфа Таури" является дочерней командой концерна) Хельмут Марко заявил, что россиянин не показывает результатов, которых от него ждут. При этом участник молодежной программы "Ред Булл" японец Юки Цунода хорошо выступает в "Формуле-2" и является кандидатом на место в команде на следующий сезон. Квяту теперь необходимо проводить сильные уик-энды, что у него редко получается.

Бельгийская трасса "Спа-Франкоршам" считается одной из самых зрелищных в календаре чемпионата, для многих пилотов она является любимой. Украшением автодрома можно назвать связку поворотов "Красная вода". Трасса достаточно скоростная, на ней практически нет препятствий для обгона соперников. При этом резкий перепад высот, самый длинный круг в чемпионате и непредсказуемые погодные условия делают этап еще более интересным.

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является семикратный чемпион мира Шумахер - шесть раз. Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов чаще других выигрывал в Спа финн Кими Райкконен - четыре раза. По три победы в активе Хэмилтона и немца Себастьяна Феттеля, по одному разу выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо и монегаск Шарль Леклер.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:10 мск).