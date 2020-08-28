Гол Натхо помог "Партизану" выйти во второй квалификационный раунд Лиги Европы

В параллельном матче ирландский "Шемрок Роверс" в серии пенальти победил финский "Ильвес". Основное время матча завершилось со счетом 2:2, при этом клуб из Ирландии завершал встречу в меньшинстве. Для определения победителя в серии пенальти командам потребовалось нанести по 13 ударов.

Единственный гол на 52-й минуте с пенальти забыл Бибрас Натхо, ранее выступавший за российские ЦСКА (Москва) и "Рубин" (Казань).

Также во второй раунд по итогам игрового дня вышли "Вентспилс" (Латвия), "Кайрат" (Казахстан), "Ботошани", "Стяуа" (оба - Румыния), "Теута", "Лачи", "Кукеси" (все - Албания), "Лех", "Пяст" (Польша), "Линкольн Сити" (Гибралтар), "Аполлон", АПОЭЛ (оба - Кипр), "Русенборг", "Будё-Глимт" (оба - Норвегия), "Нефтчи" (Азербайджан), "Ренова", "Шкендия" (оба - Северная Македония), "МОЛ Фехервар", "Гонвед" (оба - Венгрия), "Олимпия" (Словения), "Хибернианс" (Мальта), "Жальгирис" (Литва), "Локомотив" (Тбилиси, Грузия), "Мальмё", "Хаммарбю" (оба - Швеция), "Орхус" (Дания), ЦСКА, "Локомотив" (оба - Болгария), "Дунайська Стреда (Словакия), "Нью-Сейнтс", "Бала Таун" (оба - Уэльс), "Сфынтул" (Молдавия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Торсхавн" (Фарерские острова), "Зриньски", "Борац" (оба - Босния и Герцеговина), "Бачка-Топола" (Сербия), "Серветт" (Швейцария), "Абердин", "Мотеруэлл" (оба - Шотландия), "Колрейн" (Северная Ирландия).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы стартует московское "Динамо", своих соперников российский клуб узнает по итогам жеребьевки, которая состоится 31 августа. С третьего раунда свой путь в квалификации начнет "Ростов", московский ЦСКА обеспечил себе участие в групповой стадии турнира.

После приостановления еврокубков в марте из-за пандемии коронавируса УЕФА выработал формат, в котором в сезоне-2020/21 все раунды квалификации Лиге Европы будут состоять из одного матча, в отличие от традиционного двухматчевого противостояния.