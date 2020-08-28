Умерла двукратная чемпионка мира по волейболу Алиса Крашенинникова

ТАСС, 28 августа. Бывшая волейболистка сборной СССР Алиса Крашенинникова скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 27 августа на восемьдесят восьмом году жизни скончалась легендарная волейболистка Алиса Владимировна Крашенинникова. Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика, будем помнить", - говорится в заявлении ВФВ.

Крашенинникова является заслуженным мастером спорта СССР, она дважды выигрывала чемпионат мира (1956, 1960) и дважды - чемпионат Европы (1958, 1963). В составе ленинградского "Спартака" многократно становилась призером чемпионатов СССР.