Мировой тур по дзюдо пройдет в Будапеште, Токио и Дохе

ТАСС, 28 августа. Этапы Мирового тура по дзюдо пройдут в 2020-2021 годах в Будапеште, Токио и Дохе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Столица Венгрии примет этап во второй половине октября. Токио, который в 2021 году примет Олимпийские игры, проведет свой этап в декабре. В столице Катара соревнования пройдут в начале 2021 года.

Отмечается, что все соревнования пройдут с соблюдением необходимых эпидемиологических мер предосторожности, а страны-организаторы готовы принять участников из любой страны.

Все три турнира станут квалификационными к Олимпийским играм. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.