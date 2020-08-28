Умер бывший глава компании по производству лыжного инвентаря Fischer Йозеф Фишер

ТАСС, 28 августа. Сын основателя компании Fischer Йозеф Фишер умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

Под руководством австрийца компания стала мировым лидером по производству лыжного инвентаря.

"Мы теряем человека, который не только любил кататься на лыжах, но и десятилетиями формировал лыжные виды спорта своим новаторским духом и идеями, - заявил действующий гендиректор компании Fischer Sports Франц Феттингер. - Его видение и предпринимательский дух сделали компанию такой, какая она есть сегодня. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы продолжить дело его жизни".

Fischer была основана в 1924 году, после смерти отца он в 1959 году возглавил компанию и был ее руководителем до 1990 года. До 2003 года Йозеф Фишер входил в наблюдательный совет организации, уйдя в отставку в 2007-м.