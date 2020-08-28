Байдарочник Постригай выступит на этапе Кубка мира в Венгрии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Юрий Постригай примет участие в этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Венгрии в сентябре. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.

"Соревнования в рамках Кубка мира начнутся в Венгрии с 23 сентября. Это должен был быть чемпионат мира, но его переименовали. По правилам, формат турнира меняется, если на нем не будет представлена хотя бы одна категория. А из-за ситуации с коронавирусом было непонятно, кто в итоге сможет участвовать", - отметил Постригай.

"Сегодня у меня выходной, тренировка была вчера, следующая - завтра. Активно готовлюсь, - добавил спортсмен. - Вся подготовка проходит у нас в Москве, на Гребном канале".

На чемпионате мира в 2019 году байдарочники Постригай и Александр Дьяченко завоевали золотую медаль в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 метров. В этой же дисциплине спортсмены выиграли Олимпиаду в 2012 году, но на Играх в Токио этот вид представлен не будет.