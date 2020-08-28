Даниил Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

Медведев занял восьмое место, годовой доход 24-летнего россиянина оценивается в $11,8 млн. Из них $7,3 млн спортсмен получил в качестве призовых, еще $4,5 млн - по контрактам со спонсорами.

ТАСС, 28 августа. Россиянин Даниил Медведев стал первым россиянином за четыре года, попавшим в десятку теннисистов с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

При этом издание в материале вместо изображения Медведева ошибочно разместило фото швейцарского теннисиста Стэна Вавринки. Российский спортсмен иронично отреагировал в Twitter. "Вау, я внезапно стал обладателем потрясающего бэкхенда", - написал он. Вавринка является одним из лучших исполнителей сложнейшего удара в теннисе - одноручного бэкхенда.

Возглавляет рейтинг швейцарец Роджер Федерер ($106,3 млн), второе место занимает серб Новак Джокович ($50,6 млн), третье - испанец Рафаэль Надаль ($40 млн).

Самой высокооплачиваемой теннисисткой года по версии "Форбс" стала японка Наоми Осака, ее доход составил $37,4 млн, в общем рейтинге она заняла четвертое место. Помимо Осаки, в рейтинг вошли еще три теннисистки - американка Серена Уильямс ($36 млн; пятое место), австралийка Эшли Барти ($13,1 млн; седьмое место) и румынка Симона Халеп ($10,9 млн; десятое место).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место. В 2019 году Медведев шесть раз подряд выходил в финал на турнирах ATP. Достичь подобных результатов с 2000 года, помимо него, смогли лишь четверо игроков - Федерер, Джокович, Надаль и британец Энди Маррей.