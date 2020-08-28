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КХЛ

Омский "Авангард" выиграл хоккейный турнир имени Николая Пучкова

В турнире в Петербурге принимали участие шесть команд, каждая провела по три матча

ТАСС, 28 августа. Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли петербургский СКА со счетом 3:1 и стали победителями предсезонного турнира имени Николая Пучкова, традиционно проходящего в Санкт-Петербурге.

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В составе "Авангарда" шайбы забросили Корбан Найт (3-я минута), Кирилл Семенов (42), Павел Дедунов (47). У СКА отличился Василий Токранов (37).

В турнире принимали участие шесть команд, каждая из них провела по три матча, победитель определялся по большему количеству набранных очков. "Авангард" выиграл все свои встречи и занял первое место. Вторым стало нижегородское "Торпедо", третьим - СКА, четвертым - пекинский "Куньлунь", пятой - череповецкая "Северсталь", шестым - "Сочи".

Турнир имени Николая Пучкова, знаменитого вратаря СКА и сборной СССР (1930 - 2005), был возрожден в 2014 году, до этого соревнования проходили с 1999 по 2008 год. Предыдущие три года победу в турнире одерживал СКА.

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