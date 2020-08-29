Морозов: тренировочный план российских дзюдоисток сформирован с учетом осенних турниров

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тренировочный план женской сборной России по дзюдо не будет изменен после объявления дат проведения этапов Мирового тура, план изначально составлялся с учетом осенних соревнований. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

Этапы Мирового тура по дзюдо пройдут в Будапеште (вторая половина октября), Токио (декабрь) и Дохе (начало 2021 года). Чемпионат Европы состоится в Праге с 8 по 10 ноября.

"Соревнования в плане были, в такие же сроки. Например, на нынешние даты турнира в Будапеште у нас планировались соревнования в Арабских Эмиратах. Так и получилось, что даты те же, просто мы едем в Будапешт", - пояснил Морозов.

"Сборы после карантина мы начали 2 июля, и ближайшие соревнования так и планировались - в сентябре. И весь тренировочный план у нас уже под эти соревнования сформирован", - отметил специалист.