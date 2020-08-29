Морозов: сборная РФ по дзюдо работает с Гамбой дистанционно, тренировки проходят по плану

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отсутствие генерального менеджера Эцио Гамбы не сказывается на тренировках сборных России по дзюдо, итальянский специалист находится в постоянном контакте с тренерами. Об этом ТАСС рассказал главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

61-летний итальянец Гамба не смог присоединиться к тренировочным сборам команд из-за ситуации с пандемией коронавируса и закрытия авиасообщения.

"Мы ничего не меняем, работаем по плану. Нет ничего страшного в том, что Гамба пока не может присоединиться к сборной. У нас женская и мужская команды довольно редко тренируются вместе, и, как правило, Гамба сначала с одной, потом с другой, - сообщил Морозов. - В таком случае команды умеют работать дистанционно по его планам".

"Безусловно, мы все с ним обговариваем, так что никакой невероятной ситуации не происходит. Мы в контакте, все в порядке, ждем, когда он сможет к нам приехать", - добавил специалист.