Московский клуб КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу

ТАСС, 29 августа. Московский мини-футбольный клуб КПРФ впервые стал победителем чемпионата России. В третьем матче финальной серии в гостях КПРФ выиграл в серии пенальти у югорской "Газпром-Югры".

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ. В первых двух матчах на своей площадке московский клуб добился побед со счетом 4:3 и 4:1. Ранее москвичи заняли первое место по итогам регулярного чемпионата страны.

Клуб КПРФ был создан в 2003 году, сначала играл на первенство Москвы, в сезоне-2009/10 заявился для участия в высшей лиге. В суперлиге КПРФ дебютировал через два года - в сезоне-2011/12. В 2019 году клуб стал серебряным призером чемпионата России и завоевал путевку в Лигу чемпионов, где дошел до "Финала четырех".

Самым титулованным клубом России является столичное "Динамо", 11 раз побеждавшее в чемпионате. "Дина" 9 раз выигрывала золотые медали, по два раза лучшими становились екатеринбургская "Синара" и "Газпром-Югра", по одному разу - московский "Спартак", "Норильский никель" и "Тюмень".

В третьем матче серии за бронзовые медали "Синара" в гостях переиграла "Тюмень" со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Синары". Четвертая игра состоится 30 августа.