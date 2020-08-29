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КХЛ

Московское "Динамо" не планирует приобретать новых хоккеистов в ближайшее время

Из-за травм начало сезона пропустят нападающие Тему Пулккинен и Оскар Линдберг

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" в ближайшее время не планирует приобретать новых хоккеистов. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

Из-за травм начало сезона пропустят два легионера "Динамо" - нападающие Тему Пулккинен и Оскар Линдберг. Первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые проведут 5 сентября на выезде с "Авангардом".

"Относительно финансов у нас запас прочности есть, - сказал Меркулов. - Новых фамилий в составе вы в ближайшее время вряд ли увидите. Сейчас мы определяемся по поводу Никиты Попугаева (нападающий находится на просмотровом контракте - прим. ТАСС). Шестого легионера пока подписывать не планируем".

"Запас центральных нападающих у нас есть. [Главный тренер "Динамо"] Владимир Васильевич Крикунов не всеми доволен, но ребята будут работать. Надеемся, что они прибавят", - добавил генеральный менеджер "Динамо".

На предсезонном турнире "Кубок мэра Москвы" "Динамо" заняло последнее место, проиграв все три матча. "Все идет по плану. Мы проделали серьезную работу в межсезонье, команда еще тяжеловата. Надо немножко восстановиться к началу чемпионата, время у нас есть", - отметил Крикунов.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев подчеркнул, что вся команда пока находится не в очень хорошей форме. "У меня еще есть неделя, чтобы подготовиться. Я рад, что мы сыграли три матча своей тройкой, какие-то моменты попробовали. Думаю, что у нас должно быть все хорошо", - сказал Шипачев.

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