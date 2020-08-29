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Тест Куцелабы на коронавирус дал положительный результат. Бой с Анкалаевым отменен

Ранее поединок дважды переносился

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бой между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за положительного результата теста на коронавирус у молдавского спортсмена. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Бой отменен, соперник снялся", - сказал Магомедов. По информации ТАСС, тест Куцелабы вновь дал положительный результат на коронавирус.

Ранее бой дважды переносился, в последний раз по причине положительного результата теста на коронавирус у Куцелабы, о чем стало известно 12 августа.

В активе 28-летнего Анкалаева 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

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