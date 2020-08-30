СМИ: Неймар досрочно расторгнет контракт с Nike и заключит соглашение с Puma

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /ТАСС/. Компания Nike ("Найк") досрочно расторгает контракт с нападающим французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром, который должен подписать соглашение с Puma ("Пумой"). Об этом сообщает радиостанция RMC Sport.

По информации газеты "Фолья ди Сан-Паулу", Неймар подписал первый спонсорский контракт с "Найк" в возрасте 13 лет, он сотрудничал с американским брендом на протяжении 15 лет. Компания прекращает отношения с игроком 31 августа. Срок контракта на сумму $105 млн, подписанного в 2011 году, был рассчитан на 11 лет.

Газета "Фолья ди Сан-Паулу" отмечает, что компания "Найк" отказалась комментировать детали контракта. Представители игрока также заявили, что пока не намерены давать официальных комментариев.