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Автогонки

Российская команда G-Drive Racing стала второй на третьем этапе европейской серии Ле-Ман

Следующий этап европейской серии Ле-Ман пройдет 11 октября в итальянской Монце
Описание
© Пресс-служба G-Drive Racing

ТАСС, 30 августа. Российская команда G-Drive Racing стала второй на третьем этапе европейской серии Ле-Ман - "4 часа Ле-Кастелле". Отставание от победителя составило 2,618 секунды.

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Пилотами российской команды в этой гонке являлись Роман Русинов, Миккель Йенсен и Жан-Эрик Вернь.

Первое место занял экипаж британской команды United Autosports, третье время показали пилоты французской команды Graff (+12,047). Экипаж G-Drive Racing лидировал за 4 минуты до финиша, но пропустил британцев вперед.

Следующий этап европейской серии Ле-Ман пройдет 11 октября в итальянской Монце.

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