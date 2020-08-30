ТАСС, 30 августа. Российская команда G-Drive Racing стала второй на третьем этапе европейской серии Ле-Ман - "4 часа Ле-Кастелле". Отставание от победителя составило 2,618 секунды.

Пилотами российской команды в этой гонке являлись Роман Русинов, Миккель Йенсен и Жан-Эрик Вернь.

Первое место занял экипаж британской команды United Autosports, третье время показали пилоты французской команды Graff (+12,047). Экипаж G-Drive Racing лидировал за 4 минуты до финиша, но пропустил британцев вперед.

Следующий этап европейской серии Ле-Ман пройдет 11 октября в итальянской Монце.