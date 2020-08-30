СМИ: футболист "Порту" Соарес может перейти в "Спартак"

ТАСС, 30 августа. Бразильский нападающий португальского футбольного клуба "Порту" Франсиско Соарес может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание A Bola.

По информации источника, 29-летний футболист намерен в скором времени покинуть "Порту". Отмечается, что одним из основных претендентов на покупку игрока является "Спартак", который готов предложить за форварда €10 млн.

Соарес выступает за "Порту" с 2017 года, за это время он провел в составе команды 140 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 19 голевых передач. В составе клуба он дважды стал чемпионом Португалии и один раз - обладателем кубка страны.

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков и опережая идущий на втором месте петербургский "Зенит" на два очка (игра в запасе).