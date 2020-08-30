UFC планирует снова организовать бой Анкалаев - Куцелаба

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует в очередной раз организовать поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой. Об этом ТАСС сообщили в команде молдавского спортсмена.

Бой должен был состояться в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но был отменен из-за положительного теста на коронавирус у Куцелабы.

"Бой перенесен на более поздний срок", - сказал собеседник агентства.

Ранее бой дважды переносился, в последний раз по причине положительного результата теста на коронавирус у Куцелабы, о чем стало известно 12 августа.

В активе 28-летнего Анкалаева 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.