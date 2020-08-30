Легкоатлетка Сидорова заявила, что намерена завершить сезон после чемпионата России

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Победительница Кубка России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова намерена завершить свои выступления в сезоне после чемпионата России, который пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Кубок России, который завершится в Брянске в воскресенье, стал для 29-летней Сидоровой третьим стартом летнего сезона. 16 августа на турнире в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 4,80 метра. На Кубке России спортсменка победила с результатом 4,75.

"Сейчас я намерена отдохнуть. Потом меня ждет чемпионат России в Челябинске, скорее всего. На командный чемпионат страны в Сочи, который будет позже, точно не поеду. После Челябинска я намерена завершить сезон", - рассказала спортсменка.

Ранее Сидорова отмечала, что она не верит в то, что сможет выступать на международных стартах, так как до сих пор не получила допуска от международной федерации.

Всероссийская федерация легкой атлетики из-за допинговых проблем была в ноябре 2015 года временно лишена членства в World Athletics, после чего российские спортсмены получили возможность выступать на международных стартах только в нейтральном статусе.