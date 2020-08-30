Малкин признан самым ценным хоккеистом "Питтсбурга" в сезоне-2019/20

ТАСС, 30 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин признан самым ценным игроком клуба по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Малкин сыграл в 55 матчах и набрал 74 очка (25 голов + 49 передач), став самым результативным игроком команды в сезоне. Он в пятый раз признан самым ценным игроком "Питтсбурга" в сезоне (2008, 2009, 2012, 2019, 2020), чаще него лучшим игроком команды становились только Марио Лемье (12) и Сидни Кросби (8).

Малкин играет за "Питтсбург" с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 (416+660) очков. Вместе с "Питтсбургом" 34-летний форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

В этом сезоне "Питтсбург" уступил "Монреалю" в серии квалификационного раунда плей-офф.