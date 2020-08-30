"Лион" в седьмой раз стал победителем женской Лиги чемпионов

ТАСС, 30 августа. Французский "Лион" со счетом 3:1 обыграл германский "Вольфсбург" и стал победителем женской Лиги чемпионов. Финальная встреча прошла в испанском Сан-Себастьяне.

В составе победителей голы забили Эжени Ле Сомме (25-я минута), Саки Кумагаи (44) и Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (88). У проигравших отличилась Александра Попп (58).

Футболистки "Лиона" в седьмой раз выиграли турнир (2011, 2012, 2016-2020), что является наилучшим результатом. Еще два раза они проигрывали в финале турнира (2010, 2013).

"Вольфсбург" дважды выигрывал Лигу чемпионов, обыграв в 2013 году "Лион" и в 2014-м - шведский "Тюресо". Германский клуб также трижды уступал в финале, потерпев во всех трех матчах поражение от "Лиона" (2016, 2018, 2020).

Лига чемпионов среди женщин проводится с 2001 года, до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА.