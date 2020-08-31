Россиянка Александрова опустилась на 29-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 31 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток, в обновленном рейтинге спортсменка опустилась на две строчки. Анастасия Павлюченкова расположилась на 32-й строчке, Светлана Кузнецова - на 34-й. Победительница турнира WTA в Нью-Йорке Виктория Азаренко продемонстрировала самый большой рост, поднявшись на 32 места, теннисистка из Белоруссии занимает 27-ю строчку.
Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA от 31 августа:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;
- 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;
- 4 (4). София Кенин (США) - 4590;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4580;
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;
- 7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
- 8 (9). Серена Уильямс (США) - 4080;
- 9 (10). Наоми Осака (Япония) - 4020;
- 10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010...
- 29 (27). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
- 32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...
- 34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527...
- 42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) - 1388...
- 62 (62). Анна Блинкова (Россия) - 984...
- 70 (68). Дарья Касаткина (Россия) - 905...
- 87 (85). Анастасия Потапова (Россия) - 759.