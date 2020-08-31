Россиянка Александрова опустилась на 29-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 31 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток, в обновленном рейтинге спортсменка опустилась на две строчки. Анастасия Павлюченкова расположилась на 32-й строчке, Светлана Кузнецова - на 34-й. Победительница турнира WTA в Нью-Йорке Виктория Азаренко продемонстрировала самый большой рост, поднявшись на 32 места, теннисистка из Белоруссии занимает 27-ю строчку.

Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 31 августа: