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Россиянка Александрова опустилась на 29-е место в рейтинге WTA

Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии

ТАСС, 31 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток, в обновленном рейтинге спортсменка опустилась на две строчки. Анастасия Павлюченкова расположилась на 32-й строчке, Светлана Кузнецова - на 34-й. Победительница турнира WTA в Нью-Йорке Виктория Азаренко продемонстрировала самый большой рост, поднявшись на 32 места, теннисистка из Белоруссии занимает 27-ю строчку.

Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 31 августа:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356;
  • 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;
  • 4 (4). София Кенин (США) - 4590;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4580;
  • 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;
  • 7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
  • 8 (9). Серена Уильямс (США) - 4080;
  • 9 (10). Наоми Осака (Япония) - 4020;
  • 10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010...
  • 29 (27). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
  • 32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...
  • 34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527...
  • 42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) - 1388...
  • 62 (62). Анна Блинкова (Россия) - 984...
  • 70 (68). Дарья Касаткина (Россия) - 905...
  • 87 (85). Анастасия Потапова (Россия) - 759.
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