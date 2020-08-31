СМИ: футболист ван де Бек перейдет из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за €40 млн

ТАСС, 31 августа. Нидерландский полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек перейдет в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" отправил "Аяксу" официальное предложение, амстердамский клуб готов принять его без дополнительных переговоров. Сумма сделки составит €40 млн и бонусы, 23-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами до июня 2025 года. Отмечается, что на скорость заключения сделки повлиял генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар, в течение многих лет выступавший в составе "Манчестер Юнайтед".

Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Вместе с Аяксом полузащитник выиграл чемпионат, национальный кубок и суперкубок, играл в полуфинале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. В составе сборной Нидерландов футболист провел девять игр.