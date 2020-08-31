Глава ЕАО попросил Минспорт РФ построить пять физкультурно-оздоровительных комплексов

"Во многих районах такая программа уже реализуется. При вашей поддержке и партии "Единая Россия" мы получим физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Биробиджане. Если бы вы помогли реализовать еще пять таких комплексов, чтобы по одному в каждом районе поставили, то закрыли бы огромную проблему с привлечением людей", - сказал Гольдштейн.

Как подчеркнул Олег Матыцин, федеральное министерство будет максимально содействовать региону в строительстве новых и реконструкции старых спортивных объектов. "Через короткое время планируем принятие новой стратегии до 2030 года, и там определен значительный рост показателей, связанных с занятием физической культурой и спортом. Но без стадионов трудно достигнуть этих показателей", - добавил министр.