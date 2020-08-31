Бывший капитан футбольного клуба "Локомотив" Борис Петров умер на 83-м году жизни

ТАСС, 31 августа. Бывший футболист столичного футбольного клуба "Локомотив" Борис Петров умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Он всегда не очень любил обращаться к врачам. Уже потом мы узнали, например, что перенес на ногах инфаркт… А тут, когда ему стало плохо, вызвали скорую. Увезли в больницу, мы приехали туда с ним. Вернулись, а на следующий день звонят, говорят, что его не стало", - приводит пресс-служба "Локомотива" комментарий вдовы Петрова Валентины Ивановой.

Петров перешел в "Локомотив" в 1965 году и впоследствии стал капитаном клуба. За пять сезонов в составе столичной команды он провел 110 матчей и забил 11 голов. Также Петров выступал за московские "Спартак" и ЦСКА. С 1976 по 1983 год он работал в тренерском штабе "Локомотива".