Ингрэм признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

ТАСС, 1 сентябрь. Форвард "Нью-Орлеана" Брэндон Ингрэм назван самым прогрессирующим игроком по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

22-летний американский баскетболист выступает в лиге четыре сезона. На приз также претендовали центровой "Майами" Бэм Адебайо и защитник "Далласа" Лука Дончич. В прошлом сезоне лауреатом стал форвард "Торонто" Паскаль Сиакам.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса, розыгрыш возобновился 31 июля. Команды провели по восемь матчей, чтобы определить всех участников плей-офф. "Нью-Орлеан" завершил сезон, не попав в восьмерку сильнейших.

Ингрэм был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте 2016 года под общим вторым номером. В 2019 году он в результате обмена стал игроком "Нью-Орлеана". В текущем сезоне форвард впервые принял участие в Матче всех звезд.