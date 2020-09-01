"Оклахома" сравняла счет в серии плей-офф НБА с "Хьюстоном"

ТАСС, 1 сентября. "Хьюстон" проиграл "Оклахоме" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, который набрал 32 очка, сделал восемь подборов и семь передач. В составе "Оклахомы" 28 очков в активе бывшего защитника "Хьюстона" Криса Пола, 15 из которых он набрал в последней четверти.

Счет в серии стал равным - 3-3. Заключительная игра состоится 3 сентября (начало - 02:00 мск). В другом матче дня "Майами" в стартовой встрече второго раунда победил "Милуоки" со счетом 115:104. Форвард "Хит" Джимми Батлер набрал 40 очков.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.