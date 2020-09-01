Футболист "Манчестер Сити" Агуэро вернулся к тренировкам после травмы колена

ТАСС, 1 сентября. Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро начал индивидуальные тренировки через два месяца после операции на колене. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.

Агуэро получил травму в домашнем матче чемпионата Англии с "Бёрнли" (5:0) 22 июня. "Возвращение на поле", - написал Агуэро.