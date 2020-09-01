СМИ: Адама Траоре не дебютирует за сборную Испании в ближайших играх из-за COVID-19

ТАСС, 1 сентября. Футболист английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре не сможет сыграть в составе сборной Испании в предстоящих матчах Лиги наций. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Отмечается, что в ходе тестов у футболиста был выявлен коронавирус. 24-летний игрок во второй раз был вызван в сборную, в прошлый раз он не сумел выйти на поле из-за травмы.

В прошедшем сезоне Траоре провел 54 матча в составе "Вулверхэмптона" во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

3 сентября сборная Испании сыграет в гостях с командой Германии, 6 сентября - дома со сборной Украины.