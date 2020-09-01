{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

СМИ: Адама Траоре не дебютирует за сборную Испании в ближайших играх из-за COVID-19

Игрок во второй раз был вызван в сборную

ТАСС, 1 сентября. Футболист английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре не сможет сыграть в составе сборной Испании в предстоящих матчах Лиги наций. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Отмечается, что в ходе тестов у футболиста был выявлен коронавирус. 24-летний игрок во второй раз был вызван в сборную, в прошлый раз он не сумел выйти на поле из-за травмы.

В прошедшем сезоне Траоре провел 54 матча в составе "Вулверхэмптона" во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

3 сентября сборная Испании сыграет в гостях с командой Германии, 6 сентября - дома со сборной Украины.

Лига чемпионов
"Краснодар" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов дома
Встреча пройдет 22 или 23 сентября
Читать полностью