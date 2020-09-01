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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Крамер получил российскую визу и присоединится к лыжной команде на сборе в Тюмени

Правительство России 26 августа сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер получил визу для въезда в страну, в конце недели он отправится в Тюмень, где его группа проведет очередной предсезонный сбор. Об этом Крамер сообщил ТАСС.

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Правительство России 26 августа сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов. По причине пандемии коронавируса Крамер был вынужден пропустить все летние сборы своей группы, которая тренировалась в России.

"Визу я заберу в пятницу, а уже в воскресенье отправлюсь на сбор команды в Тюмени", - рассказал Крамер.

В группу под руководством Крамера входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак (Белорукова), призер чемпионата мира Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Алиса Жамбалова, Майя Якунина.

Выступление на международной арене российские лыжники должны начать в конце ноября.

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