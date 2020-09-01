Словенец Роглич выиграл четвертый этап "Тур де Франс"

Вторым стал его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates, третьим - француз Гийом Мартен, представляющий Cofidis.

ТАСС, 1 сентября. Словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma стал победителем четвертого этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 160,5 км за 4 часа 7 минут 47 секунд.

Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин (ССС), который пришел к финишу 54-м (+3.22). Павел Сиваков из Ineos занял 139-е место (+20.13).

В общем зачете лидерство сохраняет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step (18:07.04), вторым идет британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott, третьим - Роглич. Закарин (+8.2) идет 49-м, Сиваков располагается на последнем, 172-м месте (+1:06.58).

Пятый этап протяженностью 183 км пройдет 2 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.