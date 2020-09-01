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Летние олимпийские виды спорта

Слушания исков лишенных лицензий тренеров Никитина и Головина к ВФЛА пройдут 12 октября

По словам пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхаревой, суд решил запросить дополнительные документы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, перенесены на 12 октября из-за того, что суд запросил дополнительные документы. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева.

"Принято решение отложить слушания по обоим делам до 12 октября, - отметила Юхарева. - Суд решил запросить дополнительные документы".

Первоначально слушания должны были пройти 1 апреля, но из-за введенного в Москве режима самоизоляции они неоднократно переносились. Последний раз слушания проходили 1 сентября.

В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензии, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований.

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