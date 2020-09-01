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У испанской теннисистки Суарес-Наварро диагностирован рак

Спортсменке предстоит пройти шестимесячный курс химиотерапии

ТАСС, 1 сентября. Врачи диагностировали онкологическое заболевание у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

"Несколько дней назад у меня была выявлена лимфома Ходжкина, - сказала теннисистка. - Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти".

Суарес-Наварро занимает 71-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в феврале 2016 года она была шестой ракеткой мира. Всего на ее счету две победы на турнирах WTA, на турнирах серии Большого шлема она доходила до четвертьфиналов на Открытых чемпионатах Австралии (2009, 2016, 2018), Франции (2008, 2014) и США (2013, 2018).

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