У испанской теннисистки Суарес-Наварро диагностирован рак

ТАСС, 1 сентября. Врачи диагностировали онкологическое заболевание у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.
"Несколько дней назад у меня была выявлена лимфома Ходжкина, - сказала теннисистка. - Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти".
Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020
Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh
Суарес-Наварро занимает 71-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в феврале 2016 года она была шестой ракеткой мира. Всего на ее счету две победы на турнирах WTA, на турнирах серии Большого шлема она доходила до четвертьфиналов на Открытых чемпионатах Австралии (2009, 2016, 2018), Франции (2008, 2014) и США (2013, 2018).