У испанской теннисистки Суарес-Наварро диагностирован рак

ТАСС, 1 сентября. Врачи диагностировали онкологическое заболевание у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро. Об этом 31-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

"Несколько дней назад у меня была выявлена лимфома Ходжкина, - сказала теннисистка. - Мне предстоит пройти шесть месяцев химиотерапии. На данный момент я чувствую себя нормально, я спокойна и готова ко всему, что мне предстоит пройти".