Фигуристка Медведева приняла участие в презентации формы клуба КХЛ "Авангард"

ТАСС, 1 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в презентации формы омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.
В ходе презентации фигуристка вручила новые хоккейные свитера ряду игроков омской команды.
Новый сезон КХЛ стартует в среду матчем между ЦСКА и казанским "Ак Барсом". "Авангард" проведет первый матч в четверг, клуб примет новосибирскую "Сибирь".
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.