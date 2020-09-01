Фигуристка Медведева приняла участие в презентации формы клуба КХЛ "Авангард"

ТАСС, 1 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в презентации формы омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ходе презентации фигуристка вручила новые хоккейные свитера ряду игроков омской команды.

Новый сезон КХЛ стартует в среду матчем между ЦСКА и казанским "Ак Барсом". "Авангард" проведет первый матч в четверг, клуб примет новосибирскую "Сибирь".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.