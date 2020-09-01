{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуристка Медведева приняла участие в презентации формы клуба КХЛ "Авангард"

В ходе мероприятия двукратный серебряный призер Олимпиады вручила новые хоккейные свитера ряду игроков омской команды

ТАСС, 1 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в презентации формы омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ходе презентации фигуристка вручила новые хоккейные свитера ряду игроков омской команды.

Новый сезон КХЛ стартует в среду матчем между ЦСКА и казанским "Ак Барсом". "Авангард" проведет первый матч в четверг, клуб примет новосибирскую "Сибирь".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.

Теги
Фигурное катание
US Open
Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг US Open
Заменивший в основной сетке турнира японца Кэя Нисикори россиянин в трех сетах победил американца Сэма Куэрри
Читать полностью