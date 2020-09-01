Представлена официальная эмблема летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

На эмблеме изображены буква L и цифра 28, которые представлены в черном цвете, буква А выполнена в 26 вариантах, каждый из которых будет использоваться. Каждая версия буквы А символизирует индивидуальную историю 26 жителей города.

ТАСС, 1 сентября. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе представил официальную эмблему соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

В числе авторов версий певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, шестикратная олимпийская чемпионка в беге на короткие дистанции Эллисон Феликс, олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким, футболистка Алекс Морган, четырехкратный серебряный призер Паралимпийских игр в прыжках в длину Лекс Жиллет, четырехкратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Майкл Джонсон, двукратная чемпионка Игр в плавании Симоне Мануэль.

Олимпийские игры в третий раз в истории пройдут в Лос-Анджелесе, ранее соревнования в городе состоялись в 1932 и 1984 годах.