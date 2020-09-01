{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Представлена официальная эмблема летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

В ее разработке принимали участие спортсмены и представители творческих профессий

ТАСС, 1 сентября. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе представил официальную эмблему соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

На эмблеме изображены буква L и цифра 28, которые представлены в черном цвете, буква А выполнена в 26 вариантах, каждый из которых будет использоваться. Каждая версия буквы А символизирует индивидуальную историю 26 жителей города.

В числе авторов версий певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, шестикратная олимпийская чемпионка в беге на короткие дистанции Эллисон Феликс, олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким, футболистка Алекс Морган, четырехкратный серебряный призер Паралимпийских игр в прыжках в длину Лекс Жиллет, четырехкратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Майкл Джонсон, двукратная чемпионка Игр в плавании Симоне Мануэль.

Олимпийские игры в третий раз в истории пройдут в Лос-Анджелесе, ранее соревнования в городе состоялись в 1932 и 1984 годах.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
СМИ: футболист "Спартака" Тил может перейти во "Фрайбург" на правах аренды
Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляет нидерландский ПСВ
Читать полностью