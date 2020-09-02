Калинская вышла во второй круг US Open

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла сербку Нину Стоянович в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 21-летней россиянки. Во втором круге Калинская встретится с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и американкой Винус Уильямс.

Калинская занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе семь побед на турнирах ITF. Она повторила лучшее достижение на турнирах серии Большого шлема, выйдя во второй раунд US Open.

Стоянович находится на 86-й строчке рейтинга. Лучшим результатом 24-летней сербки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг US Open 2019 года.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.