Расходы ХК "Торпедо" после перехода в Восточную конференцию уменьшились

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расходы нижегородского "Торпедо" на логистику после перехода в Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уменьшились. Об этом журналистам рассказал генеральный директор нижегородцев Александр Харламов.

Ранее клуб играл в Западной конференции.

"К такому переходу относимся нормально, неважно, в какой конференции играть и выигрывать. Хорошо то, что расходы на логистику даже немного уменьшились", - сказал Харламов.

Гендиректор рассказал про причины расформирования фарм-клуба "Торпедо" "Торпедо-Горький", выступавшего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

"К сожалению, проблема в деньгах. Мы планировали, что сохранится вся линейка клубов нашей системы, но было принято решение об отказе [от участия в ВХЛ]. К большому сожалению, это вызывает определенные неудобства. Это не наше внутреннее решение, а высших эшелонов, и определенные сложности были в связи с пандемией", - отметил Харламов.

Первый матч в новом сезоне КХЛ "Торпедо" проведет 3 сентября на своей площадке против "Салавата Юлаева".