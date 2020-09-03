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КХЛ

Матч между рижским "Динамо" и "Барысом" обеспечен судьями и состоится

Встреча пройдет 3 сентября в Риге и начнется в 17:00 мск
Хоккеисты рижского "Динамо" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты рижского "Динамо"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским "Динамо" и нурсултанским "Барысом" состоится в намеченное время и обеспечен судьями. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

Встреча пройдет 3 сентября в Риге и начнется в 17:00 мск.

"Матч обязательно состоится, все будет нормально. Игра обеспечена судьями, все есть", - сказал Савицкис.

Ранее латвийский канал TV3 сообщил, что один из судей, который должен был обслуживать матч, заболел коронавирусом. Также были изолированы и другие арбитры, входившие в контактную группу. В связи с этим КХЛ занимается поисками арбитров.

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