Крупнейший за Уралом волейбольный центр введен в эксплуатацию в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший за Уралом волейбольный центр на 5 тыс. мест, который примет мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году, введен в эксплуатацию в Новосибирске. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Глава Новосибирской области Андрей Травников провел традиционную предсезонную встречу с игроками, тренерским составом и руководством волейбольного клуба "Локомотив".<…> В ходе мероприятия губернатор вручил акт ввода в эксплуатацию регионального волейбольного центра руководству спортивной школы по волейболу", - говорится в сообщении.

Первый матч на новой арене состоится 3 октября. В минувшем сезоне новосибирская команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь - около 20 тыс. квадратных метров. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России - "Локомотив", который неоднократно завоевывал медали российского волейбольного чемпионата и побеждал в кубке Европейской континентальной лиги. В 2017 году "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России. Объект возводился в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск.