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НХЛ

Гол Проворова помог "Филадельфии" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

Встреча завершилась во втором овертайме - 5:4
Иван Проворов AP Photo/Nick Wass
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 4 сентября. "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейз (11-я минута), Джеймс ван Римсдайк (12), Михаэль Раффль (34), Скотт Лоутон (50) и российский защитник Иван Проворов (86 ОТ). У проигравших отличились Дерик Брассар (17), Мэтт Мартин (22), Андерс Ли (24) и Мэтью Барзал (40).

Проворов провел на льду 38 минут 15 секунд, нанес два броска, сделал четыре силовых приема и заблокировал два броска соперников. В его активе также результативная передача в эпизоде с голом Раффля. Основной голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов сделал 26 сейвов.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч команды проведут 5 сентября. В прошлом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Айлендерс" оказались сильнее "Вашингтона" (4-1). "Филадельфия" выбила из плей-офф "Монреаль" (4-2).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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