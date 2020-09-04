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Сборные по футболу

СМИ: футбольные сборные провели 36 подозрительных матчей в 2020 году

Количество подобных встреч за два года выросло более чем в два раза

ТАСС, 4 сентября. Национальные футбольные сборные провели 36 подозрительных встреч с начала 2020 года. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой расследование издания The Times.

По информации источника, в мужском футболе выявлено 36 подозрительных матчей. Расследование было проведено на основе ставок в букмекерских конторах.

Также были выделены потенциальные нарушения. Среди них лидируют подкуп игроков на количество пропущенных мячей и арбитров на число желтых карточек.

Отмечается, что количество таких матчей за два года выросло более чем в два раза. В женском футболе же наблюдается снижение встреч, имеющих подозрительный характер.

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