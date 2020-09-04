Российская теннисистка Грачева проиграла Мартич в третьем круге US Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летней хорватки. В четвертом круге Мартич, имеющая восьмой номер посева, встретится с победительницей матча Александра Саснович (Белоруссия) - Юлия Путинцева (Казахстан). Путинцева посеяна под 23-м номером.

Грачевой 20 лет, она занимает 102-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка впервые принимала участие в основной сетке турнира серии Большого шлема. В первом круге она прошла испанку Паулу Бадосу, во втором - француженку Кристину Младенович (30-й номер посева), уступая по ходу встречи со счетом 1:6, 1:5.

Мартич располагается на 15-й строчке рейтинга, в ее активе один титул на турнирах под эгидой WTA. В прошлом розыгрыше US Open она также дошла до четвертого круга, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2019).

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.