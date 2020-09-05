"Торпедо" обыграло "СКА-Хабаровск" в матче ФНЛ, забив два гола на последних минутах

ТАСС, 5 сентября. Московское "Торпедо" на выезде обыграло "СКА-Хабаровск" в матче седьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Данила Прошляков (53-я минута), Игорь Лебеденко (83, с пенальти), Константин Кертанов (90) и Владислав Адаев (90+3), у проигравших дубль на счету Дмитрия Баркова (2, 30).

Московский клуб продлил беспроигрышную серию до шести матчей, в турнирной таблице команда располагается на седьмом месте, набрав 12 очков. "СКА-Хабаровск" прервал серию из трех побед и располагается на шестой строчке, имея в активе также 12 очков.

В восьмом туре "СКА-Хабаровск" 9 сентября примет на своем поле тольяттинский "Акрон", "Торпедо" в этот же день в гостях встретится с "Чайкой" из Ростовской области.