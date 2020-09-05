Чемпионка ОИ Лашманова считает огромным событием победу на чемпионате России по ходьбе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр 2012 года в ходьбе на 20 км Елена Лашманова очень рада тому, с каким результатом она победила на 50-километровой дистанции на чемпионате России. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Лашманова, специализирующаяся в ходьбе на 20 км, в субботу впервые вышла на старт дистанции, которая в 2,5 раза длиннее. Дебют оказался успешным, спортсменка из Мордовии прошла "полтинник" за 3 часа 50 минут 42 секунды, установив рекорд России и лучший результат сезона в мире.

"Почему решила попробовать выступить на 50-километровке? Просто совсем скоро на таких дистанциях соревнования не будут проводиться, грядет сокращение до 35 км, поэтому очень хотелось, пока есть возможность, попробовать себя именно в марафоне. На тренировках все получалось неплохо, но во время самих стартов без характера и воли не обойтись. Я очень довольна результатом, хотя и планировала пройти на минуту быстрее", - заметила Лашманова.

Мировой рекорд в ходьбе на 50 км у женщин принадлежит китаянке Лю Хун (3:59.15). Клавдия Афанасьева на чемпионате России - 2019 прошла 50-километровую дистанцию за 3:57.08, однако этот результат, как и достижение Лашмановой, не может считаться мировым рекордом из-за отсутствия международных судей на соревнованиях. Международные арбитры по спортивной ходьбе не могут работать в России до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена в своих международных правах.

"Как говорится, 10 брал, 20 брал, а 50 еще не брал. При подготовке к летнему сезону я изначально настраивала себя на 50-километровку. Весной во время самоизоляции мы поддерживали свою форму, а все три летних месяца упорно тренировались и готовились к этому старту", - отметила Лашманова.

"Я не знаю, вернусь ли в следующем году обратно на 20-километровку. Тренеры решат, что делать дальше. Сначала мне нужно отдохнуть, а потом будем думать. Нужно осмыслить то, что произошло сегодня, ведь это огромное событие для меня", - заключила собеседница ТАСС.