Проведение в Великобритании в 2021 году этапов Бриллиантовой лиги находится под вопросом

ТАСС, 6 сентября. Великобритания может отказаться от проведения в стране в следующем году этапов легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Об этом сообщила исполнительный директор Федерации легкой атлетики Великобритании Джоанна Коутс, комментарий которой приводит Guardian.

В Великобритании традиционно проводятся два этапа лиги, в следующем году планировалось провести их в Лондоне и Гейтсхеде.

По словам Коутс, причиной возможного отказа от этапов является истечение срока контракта с вещательной корпорацией Би-би-си. Чемпионат Великобритании, который проходит в эти дни в Манчестере, стал последним турниром, организованном Би-би-си в соответствии с контрактом, который приносил федерации более £2 млн в год. В связи с тем, что переговоры о продлении контракта зашли в тупик, Коутс ставит под сомнение возможность проведения этапов, поскольку у федерации нет необходимых для этого средств.

"Я бы хотела думать, что мы не потеряем Бриллиантовую лигу, но мы не можем восполнить финансовые потери, которые понесли при организации крупных турниров в стране, - сказала Коутс. - Я думаю, мы сможем заполнить лондонский стадион и увеличить цены на билеты. Но доход от трансляций - это тоже значительная часть прибыли".

Отмечается, что федерация провела предварительные переговоры с другими вещательными компаниями, в том числе с ITV и Sky.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Соревнования проводятся с 2010 года. Бриллиантовая лига насчитывает 12 дисциплин у мужчин и женщин: бег на 100 м, 400 м, 800 м, 1 500 м и 3 000 м, на 100 м с барьерами, на 110 м с барьерами, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, метание копья и толкание ядра.