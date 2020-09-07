Осадок остался. Российские футболисты не без проблем одержали две победы в Лиге наций

Тренеры национальных команд в связи с пандемией коронавируса столкнулись с небывалой ранее проблемой — их команды не собирались около года. Для россиян пауза между последним матчем 2019 года и первой игрой 2020 года составила 289 дней, или девять месяцев и 15 дней. За это время клубы, за которые выступают кандидаты в сборную, провели меньше матчей, чем могли бы. Следствием трехмесячного перерыва в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), в которой играет подавляющее большинство игроков российской команды, стала повышенная плотность календаря в концовке сезона-2019/20, короткая пауза и насыщенный старт сезона-2020/21.

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Рассмотреть эту ситуацию лучше всего на примере петербургского "Зенита", который делегирует большое число игроков. С 20 июня по 25 июля сине-бело-голубые провели десять матчей (перерыв между играми составлял в среднем 3,5 дня), после чего у футболистов было всего 12 дней до первой игры нового сезона, матча за Олимп — Суперкубок России против "Локомотива". Через четыре дня для игроков "Зенита" начался насыщенный отрезок — шесть матчей чемпионата России за 19 дней (пауза между играми составляла 3,16 дня). Череда травм спутала карты Когда у Черчесова перед игрой со сборной Венгрии спрашивали об изменениях в составе в связи с плотным календарем, он говорил о том, что такие рассуждения бессмысленны, поскольку новый сезон только начался. На самом же деле российские игроки, в отличие от футболистов из пятерки ведущих европейских чемпионатов, раньше не сталкивались с таким графиком после столь длительной паузы. Неудивительно, что некоторые из них, сыграв даже меньше, чем футболисты имеющего опыт игры в Лиге чемпионов "Зенита", получали травмы.

Еще до оглашения состава сборной России стало понятно: в сентябре в Лиге наций не сможет сыграть получивший травму задней поверхности бедра полузащитник Алексей Миранчук, который в те дни осуществлял переход из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". В один день с ним еще более тяжелую травму — разрыв крестообразной связки правого колена — получил другой игрок средней линии "железнодорожников", Дмитрий Баринов. Его возвращение на поле состоится не раньше весны 2021 года. Тренерский штаб решил не вызывать из испанской "Валенсии" полузащитника Дениса Черышева, который не до конца восстановился от травмы. Через несколько часов после первого в карьере вызова в сборную травму получил форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко. За день до прибытия в расположение сборной, 30 августа, в последнем перед паузой матче чемпионата Франции повреждение получил один из лидеров национальной команды Александр Головин.

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Травма Луценко добавила Черчесову головной боли — изначально тренер предпочел форварда "Арсенала" нападающему "Спартака" Александру Соболеву, но когда игрок туляков выбыл из обоймы, последний дождался приглашения. Появлению спартаковца на сборе национальной команды предшествовал скандал. В день объявления состава главный тренер сборной объяснил отсутствие Соболева наличием конфликта с конкурентом за позицию форварда, капитаном команды Артемом Дзюбой. Позднее Черчесов сообщил, что разногласия между игроками улажены, а 31 августа сами футболисты заявили об отсутствии какой-либо вражды. Именитые сербы растворились на поле Матч против сборной Сербии (3:1) представлялся непростым испытанием для команды Черчесова. В составе соперника не было ни одного игрока национального чемпионата, зато с первых минут на поле появились игроки, выступающие за итальянские "Наполи", "Лацио" и "Фиорентину", испанскую "Севилью", нидерландский "Аякс" и английский "Фулхэм". В распоряжении у Черчесова игроков, выступающих за рубежом, в принципе не так много, а на сентябрьские матчи в расположение сборной прибыл только один — защитник восьмой команды чемпионата Турции "Антальяспора" Федор Кудряшов. В этой игре на поле он так и не появился, вместо него слева в обороне действовал Вячеслав Караваев из "Зенита", для которого эта игра стала второй в составе сборной. Именно он стал автором победного гола.

⚽️ Исключительный шедевр Караваева pic.twitter.com/J3YUfVrOzM — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2020

Впрочем, главным героем этой игры стал капитан команды Артем Дзюба — сначала он реализовал пенальти, а в концовке наказал сербов за ошибку защитника Николы Максимовича и установил окончательный счет во встрече. Для нападающего эти мячи стали 25-м и 26-м в составе национальной команды; по этому показателю он вышел на второе место в современной истории, сравнявшись с Владимиром Бесчастных. От лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова Дзюбу отделяют четыре мяча, тогда как у самого результативного игрока в истории сборной СССР Олега Блохина 42 гола. В матче с сербами создалось ощущение того, что лидер команды Черчесова сумел устроить себе психологическую перезагрузку и вернуться на тот уровень, который он демонстрировал в прошлом сезоне. Несмотря на достаточно уверенный счет, сербы создали довольно много опасных моментов у ворот Антона Шунина — одних только ударов в створ было шесть (против четырех у россиян). Только эти угрозы порой были недостаточно акцентированными, а порой российский вратарь действовал очень уверенно и надежно. Гол россияне пропустили из-за того, что в завершающей фазе атаки Караваев не сумел в подкате прервать передачу, а заменивший получившего травму защитника Андрея Семенова Роман Нойштедтер (последний официальный матч провел в конце июля в составе "Динамо", после чего стал свободным агентом, не нашел себе новую команду и поддерживал форму в индивидуальном порядке) оказался в полупозиции и позволил прострелу дойти до форварда гостей Александра Митровича.

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Даже без изучения продвинутой статистики можно отметить, что находящаяся не в лучших кондициях сборная Сербии по многим показателям превзошла российскую команду. У гостей по итогам игры на "ВТБ-Арене" было преимущество во владении мячом (60 на 40%), ударам в створ (шесть против четырех), угловым (четыре против трех), точности (84 против 72%), общему числу передач (620 против 384) и количеству завершенных пасов (520 против 278). После этого сербы могут сколько угодно говорить о преимуществе в тех или иных компонентах. Но на деле реванш они смогут попытаться взять 18 ноября, когда в Белграде на стадионе "Райко Митич" пройдет встреча шестого тура группового этапа Лиги наций. К тому моменту Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о возвращении зрителей на трибуны, благодаря чему набравшие форму сербы получат еще и эмоциональное преимущество. Венгры едва не наказали за потерю концентрации Первая игра под эгидой УЕФА после коронавирусной паузы, на которую в ограниченном количестве будут допущены болельщики, состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене": 24 сентября здесь в матче за Суперкубок УЕФА встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы — германская "Бавария" и испанская "Севилья". Вмещающий 67,2 тыс. зрителей стадион будет заполнен максимум на 30%, то есть на трибунах разместятся чуть больше 20 тыс. человек. В воскресенье во время игры сборных Венгрии и России они были пусты, что с большой долей вероятности сыграло на руку гостям. В отличие от матча с сербами не очень уверенно начал игру Антон Шунин — в нескольких эпизодах вратарь допускал помарки, которые могли привести к серьезным последствиям. На его счастье и радость тренерскому штабу, россияне до перерыва не только не пропустили, но и дважды наказали соперника за потерю концентрации — сначала венгры зевнули быструю атаку, завершившуюся голом Антона Миранчука, а затем не смогли быстро вынести мяч из своей штрафной, что привело к голу Магомеда Оздоева. Практически сразу после перерыва счет стал уже 3:0 в пользу россиян — отличился Марио Фернандес. То, как быстро и внешне легко был забит этот мяч, сыграло с командой Черчесова злую шутку.

' Матч ТВ/YouTube'

В этой игре сборная России также уступила по выше перечисленным параметрам, но такие цифры во многом обусловлены тем, что после первого пропущенного мяча команда стала больше позволять сопернику. После игры в эфире канала "Матч Премьер" Антон Миранчук признал, что упущенный момент при счете 3:0 и тут же пропущенный мяч психологически сказались на команде. После этого сборная Венгрии перехватила инициативу, забила еще один гол и до самого финального свистка оказывала давление на оборону соперника. Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции признал, что в начале второго тайма игроки его команды расслабились, за что и поплатились. Перед журналистами он не стал критиковать футболистов, отметив, что разберет и проанализирует ошибки. Игра сборной России, несмотря на две победы и шесть забитых мячей, не должна вводить в заблуждение. У команды есть проблемы, которые нужно решать. И если с восстановлением травмированных креатива в атаке станет больше, то позиция одного из центральных защитников выглядит достаточно уязвимой. Да, Георгий Джикия действует на достаточно стабильном уровне, но в паре с ним стоит попробовать кого-то другого, поскольку Роман Нойштедтер (в матче с сербами) и Андрей Семенов (в игре с венграми) приняли "деятельное" участие в пропущенных мячах.

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Еще один аспект, который не дает покоя некоторым болельщикам, — это безальтернативное место на поле Артема Дзюбы. Да, он капитан и лидер сборной, менять которого в официальных играх не стоит, но 8 октября россиян ждет товарищеский матч с командой Швеции, в котором можно дать хотя бы шанс Александру Соболеву. В прошлом году болельщики чуть ли не требовали у Черчесова ставить в состав Федора Чалова из ЦСКА — тренер дал нападающему пару шансов, которыми он не воспользовался и вернулся в молодежную сборную. Теперь общественность ждет на поле спартаковца, и если тот проявит себя, тогда в сборной может обостриться конкуренция, с которой Дзюба практически не сталкивался ни в клубе, ни за последние два года в сборной. Октябрьские матчи сборной России против команд Швеции (8 октября), Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября) уже сейчас выглядят весьма интригующими. Так же, как и список игроков, которых Станислав Черчесов пригласит для подготовки к ним.

Лига наций УЕФА. Дивизион В. Группа 3 № Команда М В Н П Мячи О 1 Россия 2 2 0 0 6-3 6 2 Венгрия 2 1 0 1 3-3 3 3 Турция 2 0 1 1 0-1 1 4 Сербия 2 0 1 1 1-3 1